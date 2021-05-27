رصد سلالات محلية متحورة لكورونا في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن عالم الأوبئة رئيس المجموعة العلمية لتطوير سبل تشخيص الأوبئة الجديدة في مركز البحوث التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، كامل حفيظوف، أنه تم رصد ظهور سلالات محلية متحورة جديدة من فيروس كورونا على غرار السلالة البريطانية وسلالة جنوب أفريقيا، مؤكداً أنه لا يزال من المبكر

حالياً الحديث عن تأثيرها على البشر.

وقال حفيظوف للوكالة الروسية: "لقد رأينا مؤخراً عدة مئات من حالات تشخيص السلالة البريطانية سواء في روسيا بشكل عام أو في موسكو، وهو أمر متوقع تماماً نظراً لخصائصه. كما أن هناك بعض السلالات الروسية المحلية من الفيروس، والتي تحتوي على طفرات جينية مميزة على غرار المتغيرات في السلالات البريطانية والجنوبية الأفريقية، ولكنه من السابق لأوانه القول إن لديها تأثيرات مختلفة معينة على البشر".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء أسماء جديدة لهذه الطفرات حتى يتم تجميع البيانات الكافية.