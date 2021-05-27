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تحديد 15 يونيو موعداً لقمة الاتحاد الأوروبي وأميركا

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ابوظبي - سيف اليزيد - تم تحديد موعد اجتماع مخطط بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو، بعد يوم واحد من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وأعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبية عن الموعد الأربعاء بعد اجتماع بين أمينها العام ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان.
وفي أبريل، أدرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل جائحة فيروس ومكافحة تغير المناخ بالإضافة إلى التعددية والقضايا الأمنية كموضوعات للمحادثات 
المخطط لها.
ويعتزم بايدن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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