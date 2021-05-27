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الصين: 19 إصابة جديدة بكورونا بينهم 17 لوافدين

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعوداً من 13 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن حالتين من الإصابات الجديدة محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد، وأن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 22 من 13 في اليوم السابق

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس في البر الرئيسي الصيني 91038 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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