شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 19 إصابة جديدة بكورونا بينهم 17 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعوداً من 13 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن حالتين من الإصابات الجديدة محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد، وأن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 22 من 13 في اليوم السابق

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91038 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.