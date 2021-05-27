أردوغان يدافع عن قادة نظامه المتهمين بفضائح المافيا ويهاجم المعارضة

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قادة نظامه المتهمين بفضائح المافيا، بدلًا من الدعوة للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وفي دعم منه لوزير داخليته سليمان صويلو، بعدما اتهمه زعيم المافيا التركية، سادات بَّكَرْ، بتهريب المخدرات، قال أردوغان: "لقد كنا مع وزير الداخلية في معركته ضد المنظمات الإجرامية وسنكون معه".

وكعادته دائمًا في نسج حبكة المؤامرات الخارجية، زعم أن "ما تنعم به تركيا من أمن وسلام يزعجان المنظمات الإرهابية والمتربصين ببلادنا، لذلك يستهدفون وزير داخليتنا، والهدف ليس صويلو بل تركيا الكبيرة والقوية".

ودافع أردوغان عن بن علي يلدريم، آخر رئيس وزراء لتركيا، بعد أن اتهم زعيم المافيا، نجله أركان يلدريم بتهريب المخدرات أيضًا.

وفي هذا الصدد قال أردوغان إن "استهداف صديقنا بن علي يلدرم الذي خدم الدولة كوزير وكرئيس وزراء، من خلال ابنه هو علامة أخرى تدل على استهداف تركيا".

أردوغان وجه كذلك رسالة إلى رموز المعارضة في البلاد، بعدما طالبته بالتحقيق في قضايا الفساد التي فضحها بكر وطالبوا وزير الداخلية بالاستقالة من منصبه، قائلًا «أوجه ندائي لكمال قليجدار أوغلو (زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري) وميرال أكشنار (رئيسة حزب الخير)، لا تتعبوا أنفسكم عبثًا، فلن يفيدكم ذلك".

وعقب نشر زعيم المافيا فيديوهات له عبر قناته بموقع "يوتيوب" للكشف عن الجرائم التي تورط فيها رموز النظام الحاكم في تركيا، خرج قادة المعارضة مطالبين أردوغان بعدم الصمت، والأمر بالتحقيق فيما أثير من اتهامات، غير أن الرجل خرج اليوم، وعلى عكس المتوقع أعلن دعمه لرموز نظامه بدلًا من التحقيق معهم؟

وبدأ سادات بَّكَرْ، منذ نحو أسبوعين نشر فيديوهات له عبر قناته بموقع "يوتيوب"، استهدف من خلالها، عددا من رموز الدولة التركية، كما تحدث عن تورط شخصيات بارزة كوزيري الداخلية الأسبق محمد آغار، والحالي سليمان صويلو، وأبنائهم في تجارة المخدرات وجرائم قتل.

وذكر بكر أن وزير الداخلية التركي الحالي، هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده وضد رجاله في تركيا ليتمكن من الهروب عبر المطار، رغم محاولات وزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيرق، صهر أردوغان، منع انطلاق طائرته في 2020.

كما ذكر بكر أن صويلو يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان، بل وقال كذلك إن أنغين صويلو نجل وزير الداخلية، متورط في تجارة المخدرات.

وأوضح أيضًا أن أركان يلدريم نجل بن علي يلدريم آخر رئيس للوزراء في تركيا قبل التحول للنظام الرئاسي في 2018، متورط في تجارة الكوكايين.

وقبل عام غادر بكر الأراضي التركية لكنه أطلق حملته الأخيرة ليكشف المستور من العلاقات المثيرة بين كل من السلطة والسياسة والمافيا والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وسادات بكر، مطلوب أمنيًا وفق نشرة حمراء عممتها السلطات التركية، منذ أكثر من عام، بتهم تتعلق بـ"الجريمة المنظمة" وتجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى استهداف شخصيات أكاديمية ومدنية.

وعرف سادات بكر بقربه من الأوساط الحاكمة، سواء حزب العدالة والتنمية أو حليفه حزب الحركة القومية، وتوجد صور له تبرز تأييده لكلا الحزبين