بلومبرج : الازمة الإقتصادية تضع معدلات دعم أردوغان في أدنى مستوى لها

وصل مستوى الدعم الشعبي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وأعدت «بلومبرج» تقريرًا حللت فيه آخر استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا، بعنوان «الأزمة الاقتصادية تضع معدلات دعم أردوغان بأدنى مستوى لها على الإطلاق».

وأوضحت الوكالة أن سبب تراجع دعم الشعب لأردوغان، هو خيبة الأمل التي عاشوها بسبب موقف الحكومة تجاه الاقتصاد.

وتابع التحليل: «أدى مزيج من التضخم المتزايد والبطالة المتزايدة وإجراءات فيروس كورونا إلى فقدان قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية».

وانخفضت قيمة الليرة بنسبة 13 في المائة مقابل الدولار منذ منتصف مارس، في حين قفز التضخم السنوي إلى 17.1 في المائة في أبريل، وتجاوزت تعداد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص.

وأكدت بلومبرج أن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش يتقدمان السباق بأكثر من 10 نقاط على أردوغان، حتى أن ميرال أكشنار رئيسة حزب الخير أحرزت تقدمًا في نتائج استطلاع الرأي.