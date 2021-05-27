شاب تركي ينتحر بسبب البطالة ويترك رسالة لأردوغان

أقدم شاب تركي يبلغ من العمر 24 عاما على الانتحار بالقفز من إحدى البنايات، بعد فشله في الحصول على عمل تاركا رسالة للرئيس أردوغان.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة،، نص الرسالة، جاء فيها: "ختامًا، أقول ربما أنني لم أستطع أن آخذ حقي كله، وشبابي في هذه الدنيا، لكن لا شك في أنني وملايين آخرين مثلي سيحصلون في العالم الآخر على حقوقهم من حكومة العدالة والتنمية، والرئيس رجب طيب أردوغان".

وعلق ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، قائلا: "انتحر الشاب العاطل عن العمل، في أنطاليا بعد أن عجز عن إيجاد فرصة عمل لفترة طويلة".

وفي أبريل/نيسان الماضي كشفت المعارضة التركية عن كارثة إنسانية تشهدها البلاد بسبب الأرقام الاقتصادية السلبية تسببت في ارتفاع نسب الاكتئاب بين الأتراك.

جاء ذلك بحسب ما ذكره برهان الدين بولوط، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث قال "في العام 2019 تم بيع 49 مليونًا و857 ألف علبة من العلاج المضاد للاكتئاب بتركيا.

وهوى مؤشر ثقة المستهلك التركي باقتصاد بلاده، خلال مايو/أيار الجاري، إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.

وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجعت إلى 77.3 نقطة، مقارنة مع 80.2 نقطة في أبريل/نيسان 2021، و82.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2020.