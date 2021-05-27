محمد الفلاح - حملة واسعة لتحرير انتصار الحمادي من سجن الحوثي

الخميس 27 مايو 2021

أعلن نشطاء ومحامون وإعلاميون وبرلمانيون في اليمن، التضامن مع عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي بعد مرور 95 يوما على بقائها في السجن المركزي في صنعاء، إثر اختطافها من الشارع العام، وإلصاق تهمة تجارة المخدرات والدعارة بها وزميلاتها.



وقالوا في بيان التضامن "لقد سقطت كل الدعاوي التي تم على أساسها اعتقالها من الشارع مع زميلاتها دون تهمة واضحة، ولم تكن المضبوطات سوى (شنطة) يد وبداخلها تلفون شخصي ثم جرى بعد ذلك التحقيق معها هي وزميلاتها وهن معصوبات الأعين وتم البصم على محاضر التحقيق وهن معصوبات الأعين، وتم تحويل القضية إلى نيابة الغرب حيث تولى التحقيق عضو النيابة/ رياض الإرياني وكانت نتيجة التحقيق تتمثل في أن الإرياني حرر مذكرة بالإفراج عن الحمادي بالضمان لأنه لا توجد أدلة لإدانتها".

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي رفضت الإفراج عنها ونقلتها إلى جهة قضائية أخرى، مطالبا بالإفراج الفوري عن الحمادي.

ولفت البيان إلى تعرض محامي الحمادي للتهديد بتعريضه وتعريض أسرته إلى مخاطر لا يحمد عقباها إذا استمر في الدفاع عن انتصار الحمادي.

وناشد المتضامنون "كل منظمات المجتمع المدني وكل قوى الضمير في اليمن والعالم التضامن الجاد والفاعل والمؤثر مع الحمادي وزميلاتها المسجونات في السجن المركزي في صنعاء".