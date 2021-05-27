اخبار العالم

تحديد 15 يونيو موعدا للقمة الأوروبية الأمريكية

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 15 يونيو موعدا للقمة الأوروبية الأمريكية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحديد 15 يونيو موعدا للقمة الأوروبية الأمريكية

الخميس 27 مايو 2021

اختير 15 يونيو/حزيران المقبل موعدا للاجتماع المخطط بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

 

جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل. 

 

وأعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبية عن الموعد الأربعاء بعد اجتماع بين أمينها العام ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان. 

 

وفي أبريل/نيسان، أدرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل جائحة فيروس ومكافحة تغير المناخ, بالإضافة إلى التعددية والقضايا الأمنية كموضوعات للمحادثات المخطط لها. 

 

ويعتزم بايدن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا