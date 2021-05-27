شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. موريتانيا تعلن عن تعديل وزاري جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا عن تعيين محمد ماء العينين ولد اييه وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، و سيدي ولد الزحاف وزيرا للصحة، و كامارا سلوم محمد وزيرا للوظيفة العمومية والشغل.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية أمس أنه تم تعيين أيضا محمد عبد العزيز ولد داهي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والدي ولد الزين وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، وسيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد أعلي وزيرا للزراعة، ولمرابط ولد بناهي وزيرا للبيطرة، والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والطالب ولد سيد أحمد وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، وسيد أحمد ولد محمد وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ومحمد الحسن ولد بوخريص وزيرا للمياه والصرف الصحي.

كما تم تعيين آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمختار ولد داهي وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، والناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا وزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.