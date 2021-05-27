شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تسييس منشأ «كورونا» يعرقل التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سفارة الصين في الولايات المتحدة اليوم الخميس، إن تسييس منشأ كوفيد-19 سيعرقل التحقيقات، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ الفيروس.

وقالت السفارة على موقعها على الإنترنت، إن الصين تدعم "دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم".