بيلوسي: لن نهدأ حتى سن قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

نددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بالهجوم المسلح الذي وقع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، ودعت إلى سن قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وقالت بيلوسي في بيان: "تتسبب أزمة عنف السلاح في معاناة وألم لا يمكن تصوره على العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى مقتل 40 ألف أمريكي كل عام".

وأضافت أن "عدم اتخاذ أي إجراء ليس خيارا".

وكانت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ذكرت أنه تم تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض، تكريما لضحايا الهجوم.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان إن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.

وكتب بايدن على تويتر: "ما زلنا ننتظر الكثير من تفاصيل إطلاق النار الجماعي الأخير في سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها على وجه اليقين. هناك ما لا يقل عن ثماني أسرة لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا".

ووقع إطلاق النار في ساحة لصيانة القطارات.

وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه به، وهو موظف سابق، من بين القتلى.