انفجار بمجمع للبتروكيماويات في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

قتل شخص وأصيب اثنان بجروح في انفجار خط لنقل الأوكسجين إلى مصنع للبتروكيماويات في منطقة «عسلويه» بجنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة «إسنا» للأنباء أمس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله: إن «الانفجار وقع عند الساعة الـ 9:20 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وتسبب باندلاع حريق تمكنت الهيئات المعنية من إخماده في وقت لاحق»، وفق المصدر نفسه.

وتقع «عسلويه» المطلة على الخليج العربي، في محافظة بوشهر الجنوبية، وتعد من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران. وأفادت «إسنا» بأن الحادث أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بحروق، نقلا إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن نشاطات المصنع عادت إلى طبيعتها في وقت لاحق.

وتعرضت إيران لسلسلة من الانفجارات خلال الفترة الماضية، استهدفت منشآت حساسة، من بينها مجمع للتخصيب النووي ومصانع وخطوط وأنابيب نقل الغاز، وعادة ما تتكتم السلطات عن أسباب الحوادث المتكررة، أو تعطي معلومات مضللة ثم تعود لتصحيح روايتها بعد تسرب الأنباء لوسائل الإعلام.