إضراب في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

نفذ الاتحاد العمالي العام في لبنان، أمس، إضراباً عاماً للمطالبة بتأليف حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات المتفاقمة.

وشارك في الإضراب روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني، ونقابة معلمي المدارس الخاصة واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات، والعديد من اتحادات نقابات العمال والمستخدمين.

وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في اعتصام مركزي نفذ في مقر الاتحاد ببيروت، أن «القضية المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فوراً»، معتبراً أنه «من دون حكومة لا معالجات»، قائلاً «آن الأوان لتشكيل حكومة في أسرع وقت». ودعا الأسمر المسؤولين إلى المبادرة للتنازلات، مضيفاً «كفى محاصصة واتهامات ورفعاً مقنعاً للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية».

واعتبر أن الرفع العشوائي للدعم سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي كاملاً والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين والهيئات الضامنة جميعها. وقال: «إنّنا أمام انهيار مبَرمج للمؤسّسات، ويجب أن يتوقّف، والمؤسّسات والقطاع العام والأساتذة يئنّون، والقوى المسلّحة تشكوا والبلد ينحدر»، مشيراً إلى أن «لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم».

ولفت الأسمر إلى توسيع الحلقة النقابية باتجاه جبهة نقابية واحدة تواكب التطورات في لبنان، مؤكداً عدم اللجوء إلى أسلوب قطع الطرقات. من جهة أخرى، نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، بالتزامن مع تنفيذ الإضراب اعتصاماً أمس، في مدينة طرابلس شمال لبنان بدعوة من الاتحاد العمالي العام.

وشارك في الاعتصام نقابة المحامين، ورابطة التعليم الأساسي ولجان سائقي الحافلات ونقابة سائقي الشاحنات. وكان الاتحاد العمالي العام قد دعا في 18 مايو الجاري إلى الإضراب العام للمطالبة بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تمر بها البلاد، وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات على مختلف الصعد. وفي سياق آخر، حذرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، من أن الأزمات المتلاحقة في لبنان من الانهيار الاقتصادي إلى انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت فاقمت معاناة العمال المهاجرين الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.

وأوردت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أن «50% من المهاجرين ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل، حيث فقدت الغالبية وظائفها في الربع الأخير من عام 2020».

ونقلت المنظمة عن أكثر من 50 في المائة بأنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، كما قال نحو نصفهم إنهم يقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن، وإرتفاع الإيجارات، والتهديد بالإخلاء الوشيك، والمنازل المتضررة.

ويعيش في لبنان عشرات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش، وقد غادر الكثير من هؤلاء خلال العام الماضي بعدما صاروا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية.

ووجد تقرير المنظمة الدولية للهجرة استعداداً كبيراً بين نصف المستجيبين للعودة إلى بلدان المنشأ.

وأفاد كثر، وفق التقرير «بأنهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك التنمر والضرب والتحرش الجنسي والإجبار على العمل لساعات طويلة، فضلاً عن الحرمان من الأجور».