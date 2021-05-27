قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

أعلنت مصادر فلسطينية أمس، عن وصول قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى قطاع غزة.

وأفادت المصادر بتوافد قوافل المساعدات من المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.

في هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن جولة عربية لوفد حكومي فلسطيني الأسبوع المقبل لحشد الدعم لصالح قطاع غزة.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الوفد سيترأسه رئيس الوزراء محمد اشتية وتأتي جولته في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل في مرحلة ما بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة.

وأضاف أن «الجولة تستهدف كذلك التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع».

وشدد المالكي على أهمية الزخم العالمي الدولي والعربي تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة الاستفادة منه والبناء عليه، داعياً إلى ترجمة الزخم واليقظة الدولية هذه إلى عملية سياسية جادة والعودة للمفاوضات.

وأبرز المالكي أهمية الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس الأمن برئاسة الصين اليوم الخميس ليتحمل المجلس مسؤولياته بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأشار المالكي إلى أن العمل متواصل أيضاً على صعيد مجلس حقوق الإنسان من أجل عقد جلسة استثنائية، وليست عادية يتم فيها تقديم مشروع قرار يدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى جانب الحراك الفلسطيني مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بروكسل من أجل تثبيت الموقف الأوروبي تجاه فلسطين. من جهة أخرى، قال المالكي إن هناك إجراءات مشتركة يتوجب على الجانبين الفلسطيني والأميركي الجلوس معاً لاستكمال الحوار بشأنها في ضوء الموقف الأميركي الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن.