ألمانيا تخصص 2,5 مليار يورو لدعم معاودة الأنشطة الثقافية

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فرانكفورت: أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء تخصيص مبلغ 2,5 مليار يورو لدعم قطاع الثقافة و"تشجيع" معاودة العروض والأنشطة بعد شهور من التوقف بسبب الجائحة.

وأوضح وزير المال أولاف شولتز أن الصندوق الممول بالكامل من قبل السلطات الفيدرالية يهدف إلى "تشجيع" منظمي العروض الفنية لكي تتسنى "قريباً" معاودة "الأنشطة المسرحية (...) والحفلات الموسيقية والقراءات والعروض السينمائية".

واعتبرت وزيرة الثقافة مونيكا غروترز أن "إحياء الحياة الثقافية يستحق جهوداً مماثلة لتلك المخصصة للقطاعات الأخرى".

ويوفر البرنامج 1,9 مليار يورو "مساعدات اقتصادية لأنشطة محدودة الحجم" نظراً إلى النسب المحدودة من الحضور المسموح بها بسبب الجائحة.

وأوضحت الوزيرة أن المساعدات ستُدفَع اعتباراً من تموز/يوليو للعروض التي يحضرها جمهور يصل إلى 500 شخص وبدءاً من آب/أغسطس للأنشطة التي يصل عدد الحضور فيها إلى 2000 شخص، على أن ينتهي العمل بالصندوق في كانون الأول/ديسمبر.

وسمحت ألمانيا بمعاودة بعض الأنشطة الثقافية التي تقام في الهواء الطلق حصراً، كعروض الأفلام. لكن لم يتم تحديد موعد بعد لإعادة افتتاح المسارح أو دور السينما أو السماح بإقامة الحفلات الموسيقية.

وستساهم المساعدات المالية في تعويض الربح الفائت على المنظمين بسبب عدم السماح بإشغال كل المقاعد عملاً بتدابير الوقاية من الوباء.

وسيستخدم مبلغ الـ 600 مليون يورو المتبقي كتأمين في حال إلغاء أنشطة كبرى يفوق عدد المشاركين فيها الألفين، لتغطية المخاطر المالية لإمكان الإلغاء أو التأجيل. وسيُعمل بهذا التأمين عامي 2021 و2022.