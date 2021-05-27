غوما تتعرض لهزات ارضية عند سفح بركان نيراغونغو

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غوما (الكونغو الديموقراطية): تواصلت الهزات الأرضية التي تثير الذعر في صفوف السكان، الأربعاء في غوما عند سفح بركان نيراغونغو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث بدأت أعمال إعادة التأهيل الطارئة لتأمين المياه الجارية والكهرباء مجددا بعد أربعة أيام من ثورانه.

وبلغ عدد القتلى 32 شخصا منذ ثوران البركان السبت بينهم 10 اختناقا بالغازات السامة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن بين الضحايا 24 شخصًا احترقوا بسبب الحمم البركانية وكذلك "40 بالغًا في عداد المفقودين".

كما في الأيام الثلاثة الماضية، استمرت الهزات بوتيرة منتظمة، بعضها قوي، مصحوبة في كل مرة بحالة هلع بين السكان في جميع أنحاء المدينة.