اخبار العالم

غوما تتعرض لهزات ارضية عند سفح بركان نيراغونغو

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

غوما (الكونغو الديموقراطية): تواصلت الهزات الأرضية التي تثير الذعر في صفوف السكان، الأربعاء في غوما عند سفح بركان نيراغونغو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث بدأت أعمال إعادة التأهيل الطارئة لتأمين المياه الجارية والكهرباء مجددا بعد أربعة أيام من ثورانه.

وبلغ عدد القتلى 32 شخصا منذ ثوران البركان السبت بينهم 10 اختناقا بالغازات السامة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن بين الضحايا 24 شخصًا احترقوا بسبب الحمم البركانية وكذلك "40 بالغًا في عداد المفقودين".

كما في الأيام الثلاثة الماضية، استمرت الهزات بوتيرة منتظمة، بعضها قوي، مصحوبة في كل مرة بحالة هلع بين السكان في جميع أنحاء المدينة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا