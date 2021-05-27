محمد الفلاح - وفاة عبد الوهاب الديلمي وزير العدل اليمني الأسبق

الخميس 27 مايو 2021

أفاد نشطاء يمنيون، وحسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بوفاة السياسي اليمني، الدكتور عبد الوهاب الديلمي، الذي سبق له أن شغل منصب وزير العدل في البلاد.



وقالت المصادر إن وزير العدل اليمني الأسبق، والقيادي في حزب الإصلاح، توفي مساء الثلاثاء، في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، بعد معاناة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتلقى الديلمي المولود عام 1938، تعليمه الأساسي في العاصمة اليمنية صنعاء، لينتقل بعدها إلى الدراسة في مصر، ثم المملكة العربية السعودية حيث نال شهادة الدكتوراه من جامعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام 1984.

وتولى الديلمي عضوية مجلس النواب اليمني في الفترة الممتدة من عام 1986 حتى 1993م، وفي عام 1994 عين وزيرا للعدل، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1997، حيث تولى بعده إدارة جامعة الإيمان لمدة عشر سنوات.