محمد الفلاح - السيسي وبلينكن بحثا الدور الأمريكي في حل أزمة سد النهضة

الخميس 27 مايو 2021

ذكرت الرئاسة المصرية في بيان عقب المباحثات، أن الرئيس السيسي أكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.



وتطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة، حيث جدد الوزير بلينكن التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.

وكانت مصادر قد أفادت من القاهرة، الأربعاء، أن مصر طلبت من واشنطن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة، مشددة على عدم تراجعها عن حقوقها المائية.

جاء ذلك، بحسب المصادر، خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل القاهرة في وقت سابق من الثلاثاء، للتباحث بشأن تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحسب مصادر فإن القاهرة أبلغت بلينكن أنها متمسكة باتفاق ملزم وشامل لقضية سد النهضة، فيما أكدت واشنطن، على لسان وزير خارجيتها، أنها تعمل حاليا على ذلك من خلال طرح أطروحات غير تقليدية قبل الملء الثاني للسد.

كما طالبت مصر بضرورة تدخل أمريكا لوقف الملء الثاني، وبأهمية عودة إثيوبيا إلى مسار المفاوضات.

القاهرة أضافت أنها لن تتراجع عن اتفاق يضمن حقوقها وبرعاية دولية.