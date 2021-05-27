شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 150 في احتجاجات ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس الأربعاء، إحصائية جديدة للمصادمات التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد، وعدد من المحافظات العراقية.

وقالت المفوضية (مؤسسة حكومية) في بيان صحفي، إن فرق الرصد الميداني للمظاهرات التي جرت في ساحة التحرير في بغداد وعدد من المحافظات، الثلاثاء، وثقت سقوط قتيلين و150 جريحًا بينهم 20 متظاهرًا وإصابات بعضهم خطرة، و130 من القوات الأمنية، وأشارت إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين جرى إطلاق سراح غالبيتهم ولا يزال 11 منهم رهن الاحتجاز.

وعبرت المفوضية عن أسفها بشكل بالغ لسقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة المصادمات واستخدام القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع.

وأكدت أنها ومنذ بدء المظاهرات تطالب بمنع استخدام العنف المفرط، وأخضعت قوات حفظ القانون والقوات الأمنية المساندة لها لأكثر من 500 ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم، وأشارت إلى أنها في الوقت الذي تؤكد فيه على المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن أي مصادمات مع القوات الأمنية، فإنها تجدد مطالبتها لكل الأطراف باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات.

وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتحمُّل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط، وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات.