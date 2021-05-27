شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مفاوضات جوبا بين الخرطوم و«الشعبية» وسط تفاؤل كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

انطلقت، الأربعاء، جولة مفاوضات السلام الجديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية «شمال»، في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وتفاؤل كبير أبداه القادة السودانيون، فيما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الباب مفتوح لانضمام الجميع من أجل تحقيق السلام الشامل، مشيراً إلى تصميم الخرطوم على إنجاز عملية السلام في البلاد.وأضاف: إن ما يجري في جوبا حالياً؛ هو تأسيس لمستقبل السودان، مؤكداً «قلبنا مفتوح ونحن مصممون على إنجاز سلام السودان الذي يكمل ما تم في الاتفاقات السابقة».وتابع: «وقعنا اتفاقات مع بعض الحركات الأخرى ونحن مصممون على إكمال هذا الطريق، ونحن ملتزمون كذلك بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ والالتزام بالحوار، وسنبقى نتحاور حتى تصل إلى اتفاق يُرضي أمانينا».وطالب رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الخرطوم و»الشعبية»، بالتركيز على القضايا التي تقود للسلام ووقف الحرب

وقال في كلمته خلال الاحتفال بتدشين انطلاقة المباحثات«مع بدء المباحثات أدعو الأطراف إلى التركيز على قضايا السلام بدلاً عن الحرب، أؤمن بأن الحرب لن تقدم لنا شيئاً، نريد ذلك على الرغم من أننا ذهبنا في الجنوب وهو لم يكن هدفنا، فهدفنا بناء سودان جديد».

دعم أمريكي للسلام

وشدد المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، على أن واشنطن مع شركائها، على استعداد لدعم المفاوضات بين الأطراف السودانية.

كما حث المبعوث الدولي للسودان، فولكر بيرتس، الخرطوم والحركة الشعبية شمال،على بذل المزيد من الجهود،وتقديم التضحيات والتنازلات؛ للوصول إلى تحقيق سلام مستدام.

رسالة إلى العالم

بدوره، قال رئيس الحكومة،عبد الله حمدوك: «نريد أن نرسل رسالة إلى كل العالم؛ مفادها أننا كسودانيين نمتلك القدرة على حل قضايانا؛ بل وتنفيذ التزاماتنا من أجل إنهاء المعاناة بعد إنجازنا لثورة فريدة قدمنا عبرها التضحيات».

وتابع: «قد آن الأوان لمخاطبة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية عبر منهج للحوار يسهل الوصول لحلول حتى يصل الشعب السوداني إلى مبتغاه في الحرية والسلام والعدالة».

وقال: إن هناك بعض النقاط التي يجب النظر إليها باعتبارها تعد عاملاً مساعداً للتفاهم بين السودانيين، مشيراً إلى أن السودان بلد متعدد الإثنيات والأعراق ومتعدد الأديان والثقافات.

وتابع: «لقد كان علينا أولاً الاعتراف الكامل بهذه الاختلافات، فهذا ما يجعل الحصول على الحقوق خاصة حق المواطنة سائداً على حدوث التمييز والاستعلاء الذي أضر كثيراً ببلادنا».

وجدّد، الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام للسلام.

عازمون على تسوية سلمية

وقال رئيس الحركة الشعبية «شمال»، عبد العزيز الحلو: إن جولة المفاوضات هذه، تتوافق مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس حركة تحرير السودان التي حاربت من أجل بناء السودان الجديد.

وتابع: «بعد ثورة ديسمبر، الحركة الشعبية مع حلفائها عملوا على التوصل إلى إجماع من أجل بناء السودان الجديد. سودان حر ومتنوع وبناء الحرية والعدالة والمساواة».

ومع ذلك، قال: إن الحركة «تراقب بقلق شديد انتهاكات حقوق الإنسان من دون تقديم الجناة إلى المحاكمة وهذه واحدة من أهم مهددات السلام والاستقرار في السودان».

وأردف: نؤكد عزمنا على تسوية سلمية عبر المفاوضات بمخاطبة جذور الأزمة ، نحن ملتزمون طالما هناك إرادة.. نحن هناك لتحقيق العدالة بناء على مبادئ دستورية.