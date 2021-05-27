شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي يشيد بجهود الإمارات في دعم الاستثمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ببصمات أبناء الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستثمارات العربية وترسيخها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس على الاستقرار السياسي للبلدان العربية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في جامعة الدول العربية، بحضور محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره، أمس، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك اقتصادياً، وإحداث قيمة مضافة كبيرة تنعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء.

من جانبه، أشاد أحمد آل سويدان، بدور البرلمان العربي ونشاطه الملحوظ في ظل رئاسته الجديدة، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، ودوره في تأطير وتقوية أواصر التعاون العربي في كافة المجالات.(وام)