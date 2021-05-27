شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على 480 مركزاً للتجميل في الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

نفذت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل حملات تفتيشية مكثفة على 480 مركزاً للتجميل وصالونات الحلاقة وأحواض السباحة وخزانات وبرادات مياه الشرب «السبيل» على مستوى مدن المنطقة بهدف الحفاظ على صحة ورفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وأوضحت البلدية أن الحملات تضمنت التفتيش على 377 براداً لمياه الشرب «السبيل»، للتأكد من تنظيفها وطرق عملها للحفاظ على صحة مستخدميها، بالإضافة إلى التفتيش على 103 مراكز للتجميل وصالونات الحلاقة، للتأكد من مدى التزامها بإجراءات الصحة العامة المقررة للحفاظ على صحة الجميع وعدم انتقال العدوى، كما شملت الحملات حمامات السباحة للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة بها، وتحليل المياه عن طريق أجهزة حديثة تقوم بتحليل عينات المياه لضمان صلاحيتها وخلوها من أي مسببات للأمراض

وأشارت البلدية إلى أن الحملات استهدفت توعية 534 فرداً من العاملين في المناطق السكنية والصناعية والمزارع والعاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.

ونفذت البلدية حملة للتوعية الجمهور أيضاً بعدم التجمع وتطبيق التباعد الاجتماعي ومخالفة الأفراد غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بهدف تحقيق أعلى مستوى امتثال لتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.