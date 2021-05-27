شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين جامعة الشارقة ووزارة التعليم العالي الكويتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت جامعة الشارقة اتفاقية مع وزارة التعليم العالي بدولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك بينهما، وتكوين شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ووضع أطر للتعاون وفق نظام مؤسسي متقدم وفاعل.

وقع الاتفاقية - بحضور السفير ذياب فلاح الرشيدي قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بمقر الجامعة - عن وزارة التعليم العالي الكويتية الدكتور عبدالله عبدالرحمن الكندري مستشار ورئيس المكتب الثقافي بالقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، وعن جامعة الشارقة الدكتور شريف محمد صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي حرص جامعة الشارقة على الترحيب الدائم واستقبال الطلبة المبتعثين من دولة الكويت الشقيقة وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة لمساعدتهم في تحقيق النجاح والتميز في دراستهم.

ورحب السفير الرشيدي، بالتعاون القائم مع الجامعة منذ فترة طويلة، مشيداً بمستوى خريجي الجامعة في الكويت، حيث شغل العديد منهم مناصب مهمة في مجال عملهم.

ونوه الدكتور الكندري بعمق العلاقات بين الجانبين.(وام )