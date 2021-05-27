شكرا لقرائتكم خبر عن المندوس رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا للأرصاد الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

انتُخب الدكتور عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا، التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لفترة جديدة، خلال فعاليات الدورة السابعة عشرة للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا، بتاريخ 25 و26 مايو/ ايار الجاري في مقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي، افتراضياً، مع حضور أكثر من 139 مشاركاً يمثلون 35 عضواً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وافتتح الدورة الحالية بصفته الرئيس الحالي للإقليم الثاني آسيا، والممثل الدائم لدولة لإمارات، الجلسة لدى المنظمة بتقرير مرحلي عن الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة على الرغم من آثار جائحة «COVID-19».

وأجريت جلسة الانتخابات على منصب الرئيس بدعوة سكرتارية المنظمة الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت، وبعد التحقق من أوراق الاعتماد تم عرض قواعد المنظمة لعملية الانتخابات والأهلية للترشح على منصبي الرئيس، ونائب الرئيس.

وبعد إعلان فوزه بالرئاسة، ألقى الدكتور عبدالله المندوس كلمة بدأها بتقدمه بالشكر للأعضاء على إعادة انتخابه مرة أخرى رئيساً للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، بالإجماع، مؤكداً على التزامه بالوعود التي أخذها على نفسه مسبقاً خلال الدورة السابقة تجاه كل من يسكن هذا الإقليم، مكرراً وعده بالالتزام بمواثيق المنظمة العالمية. وذكر في خطابة المشاكل التي يعانى منها الإقليم من حيث اتساع المساحة، وتعدد الأحوال المناخية والجوية القاسية، وتكرار الكوارث الطبيعية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تعانى من البنية التحتية الهشة في بعض المناطق، وتعاني أيضاً من التباين في القدرات المادية والبشرية التي سوف يضعها نصب عينيه في فترة رئاسته للإقليم، وأنه سوف يكون خير ممثل لهم في المنظمة بمساعدة فريق إدارة الإقليم المعاون له.