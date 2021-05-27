شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تحديد أماكن انتظار السيارات فى الشوارع وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدى القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، لظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، بعد أن كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات "سايس"، حيث فرضوا إتاوات على السيارات وتربحوا من هذا دون حق.

وفيما يلى نستعرض كيفية وآلية تحديد أماكن انتظار المركبات فى الشوارع....

تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.

وتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

كما ينص القانون على أنه لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون .