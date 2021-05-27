شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 معلومات عن جهود الحكومة لخفض معدل الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن معلومات مهمة حول انخفاض معدل الفقر في مصر وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال عدة لقاءات مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها ما قدمته مصر من جهود لخفض معدلات الفقر.

انخفاض معدل الفقر إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪. الحكومة تستهدف انخفاض معدل الفقر 1:1.5% سنويًا في الأعوام القادمة. الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى عام 2021/2022. الحكومة تقوم بمسح أسرى يوفر قدرًا كبيرًا من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد. تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة ساعدت بشكل كبير في خفض معدلات الفقر.

ونستعرض فيما يلى 5 معلومات مهمة عن معدل الفقر في مصر: