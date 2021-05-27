بعد تداوله على "فيس بوك".. ضبط المتهمين بإلقاء مخلفات البناء أمام "كُلية" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لسيارة عربة كارو" تلقي مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بمصر الجديدة.

كان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة والعربة المشار إليها وبصحبته شخص آخر يستقل مركبة "تروسيكل"، وذلك عقب قيامهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.