قيمتها مليون جنيه..ضبط سيدة بـ 150 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية في القبض على سيدة تروج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط إحدى العناصر الإجرامية تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائها متخذةً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها 150 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫050,000– مليون وخمسون ألف جنيه تقريبا، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.