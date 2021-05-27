النواب اليمني: مستقبل البلاد قاتمًا مع استمرار الحوثيين رفض مبادرات السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني أن كارثة اليمن مركبة وظروف أبناءها أشد قساوة ومستقبلهم أشد قتامة مع استمرار الميليشيات الحوثية رفض كل مبادرات ونداءات السلام ومواصلة نهبها لجميع المساعدات الإنسانية وتوجيهها لصالح مجهودها الحربي؛ الأمر الذي ضاعف من كارثة انتشار جائحة فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وأضاف البركاني - في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماعات الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي في دورته ال142 - إن اليمن بلدٌ داهمه وباء كورونا، كما داهمته العزلة، لكنه يختلف عن غيره من كونه يفتقر إلى أبسط أساسيات الرعاية، فلا أدوية ولا لقاحات ولا محاجر صحية ولا برامج توعية، بل أن المليشيات الحوثية التي تسيطر على العديد من المحافظات الكبيرة الآهلة بالسكان تفرض حالة من التعتيم وانكار وجود الوباء اصلا ، وحين تعترف بوجوده على استحياء تقترح على المصابين ان يقاوموا الوباء بزيادة الايمان بزعيمهم وقداسة فكرة.

واشار رئيس النواب اليمني - حسبما أذاعت وكالة الأنباء اليمنية - إلى أن الميليشيات أغرقت اليمن بالحروب المدمرة، وتتسبب بمقتل المئات إلى جانب الجائحة والحميات الأخرى وترفض أي مبادرة للسلام أو أي نداء إنساني او دولي بل الأدهى والآمر إنها تنهب المساعدات الإنسانية وتوجهها للمجهود الحربي.