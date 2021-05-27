«الحوثي» ينهب 6 مليارات ريال من صندوق «التراث والتنمية الثقافية»

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

كشف مصدر في وزارة الثقافة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، أن 4 من قيادة الميليشيات ينهبون 80 ميلون ريال شهرياً، من صندوق التراث والتنمية الثقافية منذ 2015.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «2 ديسمبر»: إنه منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، ومنها صندوق التراث والتنمية الثقافية، وتعيين مسؤولين من عناصرها على الصندوق، صرفت الميليشيات فقط مستحقات شهرين، وتوقفت عن الصرف نهائياً.

وبحسب المصدر تذهب موارد الصندوق شهرياً إلى عبدالله الكبسي وزير الثقافة ونائبة أحمد حيدرة، وإبراهيم الموشكي المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية وسليم المطري مسؤول الإيرادات.

وبلغ إجمالي ما نهبته قيادة الميليشيات من موارد الصندوق منذ 2015 إلى أبريل 2021، نحو 6 مليارات و80 مليون ريال، إضافة إلى 117 مليوناً كانت في حسابات الصندوق قبل سيطرة الميليشيات على الدولة.

وأردف أن صندوق التراث والتنمية الثقافية، منذ تأسيسه خصصت له موارد شهرية من مبيعات السجائر والمياه المعدنية، وشركة النفط، والتي تتجاوز 80 مليونا شهرياً.

وأشار إلى أن الصندوق أنشئ بهدف دعم الفنانين وبيوت الفن والفرق الخاصة، وكانت تصرف مساعدات شهرية على هيئة حوافز للفنانين ومخصصات وإيجارات لبيوت الفن، إضافة إلى دعم شهري للفرق الخاصة.

ولفت المصدر إلى أن كثيراً من الفنانين لم يتلقوا أي مساعدات من الصندوق منذ أكثر من 5 سنوات، ووضعهم المعيشي صعب للغاية، ومنهم يعانون من الأمراض، كما أغلقت بيوت الفن وانتهت غالبية الفرق الفنية والثقافية الخاصة إلى متسولين.