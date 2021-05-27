محكمة إسرائيلية ترجئ النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين من «سلوان»

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أمس، تأجيل النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين من بيوتهما لصالح المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان في القدس الشرقية، بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن حي فلسطيني آخر. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 9 من مايو إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد، خلال ثلاثين يوماً.

وتسببت قضية الشيخ جراح باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، لا سيما في باحات المسجد الأقصى.

وأمس، قررت المحكمة إرجاء النظر في قرار الإخلاء لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على ما أكد محامي العائلتين.