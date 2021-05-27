خالد بن سلمان يبحث مع جريفيث وليندركينغ مستجدات الأوضاع في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

التقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن مارتن جريفيث‎.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه جريفيث في الرياض، حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة ‏لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة في اليمن، فيما نوّه المبعوث الأممي الخاص ‏باليمن بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في إطار سعيها لإنهاء الأزمة من خلال مبادرتها الشاملة التي ‏تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة‎.

كما التقى نائب وزير الدفاع السعودي، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ‎.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة ‏لدعم المبادرة السعودية، وجهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ‏اليمنية‎.