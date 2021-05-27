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بايدن يحدد مهلة للمخابرات لتحديد أصل "كورونا"

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ابوظبي - سيف اليزيد - طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الأجهزة الاستخبارية في الولايات المتحدة، تقريرا حول منشأ خلال 90 يوما.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الاثنين، أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ جائحة فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، خلال إفادة صحفية، الاثنين: "لقد طالبنا مرارا وتكرارا (منظمة الصحة العالمية) بدعم تقييم يجريه خبراء بشأن أصل الجائحة، ويكون خاليا من التدخل والتسييس".

كما أصرت ساكي على أن المسؤولين لن يتسرعوا لاستنتاجات "قبل عملية دولية فعلية، ليست لدينا بيانات ومعلومات كافية".

ووجد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في مارس، أن ، انتقل، على الأرجح، من الحيوانات إلى البشر، ووصف نظرية تسربه من المختبر بأنها "غير مرجحة للغاية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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