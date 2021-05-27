كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

تم إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية منذ قليل وبدأت عمليات فرز الأصوات لمعرفة من سيكون رئيس سوريا المقبل.

وأُجريت في سوريا الأربعاء انتخابات رئاسية في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة، وسط توقعات بأن من شبه المؤكد أن تسفر عن فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة مدتها سبع سنوات.

ويخوض الأسد الانتخابات أمام مرشحين اثنين، هما: عبد الله عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزبا معارضا يحظى بموافقة رسمية.

ورفضت المعارضة الانتخابات ووصفتها بـ”المهزلة”، كما انتقدت الولايات المتحدة ودول أوروبية الانتخابات باعتبارها غير حرة أو عادلة.

وأثناء الإدلاء بصوته، قال الأسد إن رأي الغرب يعتبر “صفرا”.

وتعاني سوريا بسبب الصراع الذي اندلع بعد أن ردت حكومة الأسد بقوة مميتة على احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية في مارس/ آذار 2011.

وتسببت أعمال العنف في مقتل ما لا يقل عن 388 ألف شخص ونزوح نصف السكان من ديارهم، بما في ذلك ما يقرب من ستة ملايين لاجئ في الخارج.