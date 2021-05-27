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«الكاظمي»: المظاهر المسلحة في بغداد انتهاك خطير للدستور

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الدمام - شريف احمد - عَدَّ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي مصطفى الكاظمي المظاهر المسلحة التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد أمس انتهاكا خطيرا للدستور العراقي، مؤكداً أن حماية أمن الوطن والشعب وإبعادهما عن المغامرات هو من مسؤولية الحكومة.

وأفاد الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه أمس بأن قوة أمنية عراقية متخصّصة نفّذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، وفق المادة "4 إرهاب" وبناء على شكاوى مقدمة بحقه، مضيفا أنه جرى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من قيادة العمليات المشتركة للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، داعياً الجميع إلى تغليب مصلحة العراق على أي مصالح أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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