شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس الانتقالي المالي ورئيس وزرائه والان نبدء بالتفاصيل

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا أن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر " كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.