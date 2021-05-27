6 دول في مجلس الأمن تدين اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية: اعتداء صارخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت 6 دول أعضاء في مجلس الأمن بالأمم المتحدة هي إستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج، وبريطانيا، والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، اعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية وقالت إنه اعتداء صارخ على سلامة الملاحة المدنية الدولية والأمن الأوروبي.



وأصدرت الدول الست بياناً مشتركاً بعدما أثارت إستونيا، وفرنسا، وأيرلندا القضية في اجتماع مغلق للمجلس الذي يضم 15 دولة.

ودعت الدول الست منظمة الطيران المدني الدولي للتحقيق، ولإطلاق سراح صحافي معارض كان على متن الطائرة.

واستبعد دبلوماسيون "اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لأن روسيا التي تملك حق النقض، ستحمي حليفتها بيلاروسيا".