عضو تنسيقية الأحزاب: نخبة من أساتذة الجامعات أعدت ضوابط واشتراطات البناء

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مؤكدًا أنه قبل إصدارها تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصرى، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، إنه جرى إعداد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية.

وأكد، أن العمران وعاء التنمية، وفى حال تركه بدون ضوابط، فالخسارة العمرانية والاقتصادية ستكون أكبر، مشددًا على أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين.

وأوضح، أن وزير الإسكان خلال لقائه بالتنسيقية، أكد أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.