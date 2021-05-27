شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل نائب التنسيقية يعلن انتهاء مشكلة مدرسة "بني بخيت" ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن نجاح جهوده بشأن مدرسة بنى بخيت القديمة ببنى سويف المتوقفة عن العمل منذ عام 1989.

وقال عماد خليل إنه بعد التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم ومحافظة بنى سويف بشأن مدرسة بنى بخيت القديمة، وأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 1116 لسنة 2021 بتاريخ 23 مايو 2021 بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية وذلك تمهيدا لإعادة بناءها واستغلالها لتقليل الكثافات على مدرسة بنى بخيت الإعدادية التى تخدم ثلاث قرى.