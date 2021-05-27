شكرا لقرائتكم خبر عن 300% نسبة نمو الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مخصصات الاستخدامات الاستثمارية (الاستثمارات) بمشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 قفزة كبيرة، حيث بلغت نحو 9 مليارات و587 مليونا و98 ألف جنيه بمشروع موازنة الهيئة بالعام المالى الجديد، مقابل نحو 2 مليار و381 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات و206 ملايين و98 ألف جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 302.7%.

وقد شهد مشروع موازنة الهيئة تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات لصالح المباني والإنشاءات، حيث تم تخصيص نحو 9 مليارات و267 مليون و428 ألف جنيه للتشييدات، كما تم تخصيص مبلغ 319 مليون و670 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات ووسائل نقل، منها 17 مليون و975 ألف جنيه لوسائل النقل، و14.9 مليون جنيه لوسائل الانتقال، و286 مليون و795 ألف جنيه للتجهيزات.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد اعتمدت مشروع موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 والتى تقدر بنحو 15,1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021 / 2022، وذلك خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة.

وكشف مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 عن تحقيق الهيئة صافى ربح خلال العام يُقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك مقابل نحو مليار و710 ملايين جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه.