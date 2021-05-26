جيرالدين جريفيث: دول الخليج تساهم بدور مهم في تحسين حياة الشعب الفلسطيني

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، الأربعاء، إن دول الخليج تساهم بدور مهم في تحسين حياة الشعب الفلسطيني.



وأضافت "جريفيث" ، خلال تصريحات صحفية الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتمتع بشراكات وثيقة مع دول الخليج ومصر والأردن.

وشددت على ضرورة أن تكون هناك شراكة وثيقة بين الولايات المتحدة والشعب الفلسطيني من أجل إحياء مفاوضات حل الدولتين

وقالت :" لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدى البعيد".

ودعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية التي تؤدي لإشعال وتصعيد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثل عمليات تهجير السكان

وأكدت التزام الولايات المتحدة بقوة بالسعي إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تصريحات المتحدثة الأمريكية تزامنت مع وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

والأردن آخر محطةلبلينكن ضمن جولة له بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ سنوات.

ووصل بلينكن إلى عمان بعدما زار القدس ورام الله والقاهرة.