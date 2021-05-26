شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يقتل 8 من زملائه بالرصاص ثم ينتحر بكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأمريكية إن موظفا في هيئة للنقل قتل ثمانية من زملائه رميا بالرصاص ثم انتحر، فيما يبدو، بساحة لصيانة القطارات في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا أمس الأربعاء، في أحدث واقعة قتل بالأسلحة النارية بالولايات المتحدة.

ولم تقدم السلطات بعد الكثير من التفاصيل أو أي دافع محتمل وراء إطلاق النار الذي وقع في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، في ساحة لصيانة القطارات تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا.

وقال راسل ديفيس نائب قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي إن فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة بعد العثور على عبوة ناسفة واحدة على الأقل.

وأشار إلى أنه لا يمكنه القول على وجه الدقة كيف قُتل المسلح، لكن المتحدث باسم قائد الشرطة قال إن المسلح قُتل فيما يبدو متأثرا بإصابته من طلق ناري أطلقه على نفسه.

وقال سام ليكاردو رئيس بلدية سان هوزيه إن السلطات تلقت أيضا بلاغا عن نشوب حريق في منزل المشتبه به لكنها لم تعثر على أي شخص بالداخل.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على واقعة إطلاق النار وإن فريقة يواصل متابعة الموقف ويتواصل عن كثب مع المسؤولين المحليين لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم".