شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية ألمانية تفتح أبوابها أمام السياحة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية فتح أبوابها أمام السياحة التي تتضمن المبيت من أنحاء البلاد، اعتبارا من الرابع من يونيو المقبل.

وفي أعقاب قمة للسياحة ضمت ممثلين عن حكومة الولاية وشركات السياحة، أعلنت مانويل شفيزيج، رئيسة حكومة الولاية، التي تعد مقصدا سياحيا، مساء اليوم الأربعاء عن السماح بعد أسبوع من الموعد المشار إليه عن فتح أبواب الولاية أمام سياحة اليوم الواحد، اعتبارا من الحادي عشر من الشهر المقبل.

وكانت الولاية سمحت لمالكي الشاليهات والقوارب والمخيمات المنحدرين من مناطق خارجها بالقدوم مرة أخرى اعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويتعين على من يرغب في قضاء عطلة في الولاية التي تقع شمال شرقي ألمانيا، على ساحل بحر البلطيق، أن يقدم شهادة سلبية لاختبار كورونا لدى وصوله على أن يتم تحديث هذه الشهادة كل ثلاثة أيام، ومن المنتظر أن توفر الولاية عدد كاف من مراكز الاختبار لهذا الغرض.