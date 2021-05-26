شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن»: وقف إطلاق النار في غزة بداية يجب البناء عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس نهاية الأمر، بل هو بداية يجب البناء عليها.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحفي عقده في عمّان، أن ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان مهما جدا، مثمنا أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في التوسط؛ لضمان وقف إطلاق النار.

وقال بلينكن: "إنّ مصر اضطلعت بدور أساسي في التوسط للوصول إلى وقف إطلاق النار وتعهدت بـ 500 مليون دولار في جهود إعادة البناء".

وأكد أن إعادة إعمار غزة من أهم القضايا، مبيناً أنّ الولايات المتحدة ستقدم المساعدات للفلسطينيين وأن بعض المساعدات بدأت بالوصول إلى سكّان قطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد تقديم 360 مليون دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني، داعيا دول المنطقة إلى التعاون فيما بينها؛ لتجنُّب العودة إلى الفظائع التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة.