كوريا الجنوبية تسمح لبعض الفئات بالتحرك من دون كمامة

26 مايو , 2021



في خبر انتظره سكان كوريا الجنوبية، اعلنت السلطات في البلاد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم السماح لمتلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، بالأنشطة في الهواء الطلق بدون ارتداء الكمامة اعتبارا من تموز القادم، ويشمل برنامج الحوافز الذي تم الإعلان عنه في اجتماع يومي مشترك بين الوكالات للاستجابة لفيروس كورونا، خطة لإعفاء متلقي جرعة اللقاح الأولى من حظر التجمعات الأسرية التي تضم أكثر من 8 أشخاص، وأطلقت كوريا الجنوبية حملة التطعيم ذات الجرعتين في شباط الماضي وتخطط لتحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر القادم.

ابتداء من تموز، سيكون بإمكان متلقي الجرعة الأولى من اللقاح القيام بالأنشطة في الهواء الطلق بدون ارتداء الكمامة. وسيتم إعفاء أولئك الذين أكملوا الجرعتين، من حظر التجمعات الخاصة والقيود المفروضة على عدد المستخدمين للمرافق الدينية والمنشآت متعددة الاستخدامات مثل المطاعم والمقاهي.

تسمح الحكومة حاليا بحضور الطقوس الدينية في الكنائس والمعابد بشرط ألا يتجاوز عدد المشاركين 20% من عدد المقاعد في العاصمة وضواحيها، و30% في بقية المناطق.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، كيم بو-غيوم، إن السلطات الصحية تخطط لمراجعة كاملة لإجراءات مكافحة الفيروس في أواخر سبتمبر القادم، عندما يتوقع أن يتلقى أكثر من 70% من سكان البلاد جرعاتهم الأولى،