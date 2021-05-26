جلسة مرافعات قضائية في دعوى المفوضية الأوروبية ضد أسترازينيكا

26 مايو , 2021
تعقد في بروكسل يوم الأربعاء جلسة مرافعات قضائية في دعوى المفوضية الأوروبية ضد شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية في قضية توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن "هدفنا كان ولا يزال بدون تغيير، ونسعى للحصول على جميع شحنات اللقاح التي حجزناها بموجب العقد مع "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على تعويضات مالية.
وأشار إلى أنه إذا فشلت الشركة في تنفيذ التزاماتها، فإنها قد تتعرض لغرامات مالية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع في 26 نيسان الماضي دعوى ضد شركة "أسترازينيكا"، متهما اياها بعدم الالتزام بشروط العقد لتوريدات اللقاح.
وتطالب المفوضية الأوروبية بتوريد 90 مليون جرعة من اللقاح التي كان من المخطط لتوريدها في الثلث الأول من العام، حيث كان ينبغي على الشركة توريد 120 مليون جرعة، وهي قامت بتوريد 30 مليون جرعة منها فقط.
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