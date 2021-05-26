"غير مرغوب فيها".. تصنيف روسي لـ 3 منظمات ألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنفت روسيا 3 منظمات ألمانية، غير حكومية، على أنها غير مرغوب فيها، وبذلك تمنعها بشكل فعلي من العمل في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الأربعاء، عن مكتب المدعي العام قوله إن "القرار يشمل مركز الحداثة الليبرالية ورابطة التبادل الألماني الروسي ومنتدى الأوروبيين الناطقين بالروسية".

ووفقا للتقرير، فقد وجد المحققون الروس أن أنشطة المنظمات الثلاث تشكل خطرا على النظام الدستوري وعلى الأمن في روسيا.

وتم تسليم القرار إلى وزارة العدل الروسية التي تحتفظ بقائمة بالمنظمات غير المرغوب فيها.

ومقار المنظمات الثلاث في العاصمة الألمانية برلين.