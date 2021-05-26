”الخليج 365” تكشف ملامح مفاوضات السودان والحلو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى ممثلو وساطة جنوب السودان مع وفد الحكومة الانتقالية السودانية، الأربعاء، لبحث ترتيبات محادثات السلام.

وجاء اللقاء في إطار الاستعدادات لبدء المحادثات المباشرة بين ممثلي الحكومة السودانية والحركة الشعبية "شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو في جوبا، الخميس.

وقال توت قلواك مانمي ، رئيس لجنة وساطة جنوب السودان، في تصريح خاص لـ"العين الاخبارية": "التقينا مساء اليوم مع وفد الحكومة السودانية، حيث تباحثنا حول الترتيبات الخاصة بالجلسة المباشرة التي ستبدأ في تمام التاسعة من صباح يوم غد الخميس".



وتابع أن "الوساطة ستتسلم الموقف التفاوضي للحركة الشعبية شمال، وسيتم توزيع المجموعات لفرق عمل للنقاش حول القضايا المثارة من قبل الحركة الشعبية".



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طالب رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الخرطوم والحركة الشعبية بالتركيز على القضايا التي تقود للسلام ووقف الحرب.



جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته وساطة جنوب السودان لتدشين انطلاقة مباحثات السلام السودانية اليوم بقاعة الحرية بجوبا.



ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو في مارس/آذار الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين في السودان.



وفي فبراير/شباط الماضي، التقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مع عبدالعزيز آدم الحلو بجوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الحركة مجدداً.



ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تام، بعدما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.



ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

