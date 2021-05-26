"انقلاب مالي".. دعوة دولية للإفراج عن المعتقلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى "الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط" عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي من قبل الجيش.

وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا أيضا في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى "عودة عناصر قوات الدفاع والأمن المالي لثكناتها دون تأخير".

والإثنين الماضي، اعتقل الجيش المالي كلا من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري.

ووفق وكالة رويترز، فإن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو فيما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".

ويتهم الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس المكلف، الذي يقود التمرد، الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.