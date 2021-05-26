توقعات "سلبية" لروسيا بشأن قمة بوتين وبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خفض الكرملين، الأربعاء، سقف التوقعات بشأن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك بعد يوم من الموافقة على عقد القمة في يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "لن نتحدث عن إعادة العلاقات لوضعها السابق".

وأشار إلى أن "روسيا لم تمر بأفضل الخبرات خلال المحاولات السابقة لإعادة العلاقات لوضعها السابق مع الولايات المتحدة".

وأشار بيسكوف إلى أنه "سيكون من الخطأ التقليل من أهمية الاجتماع المزمع عقده في 16 يونيو/حزيران، والذي سيكون أول اجتماع بين بايدن وبوتين كرئيسين.

وأضاف أنه "لا يوجد أي خطأ في أن السلبية المحتملة تلقي بثقلها على المحادثات".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات وأعربت عن غضبها في الأشهر القليلة الماضية بسبب مزاعم بأن روسيا شنت هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة وسجن المعارض أليكسي نافالني، من بين أمور أخرى.

وأمضت روسيا جزءا من العام الجاري في حشد القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أدى إلى تصعيد التوترات.

كما وقفت إلى جانب بيلاروس، التي أغضبت الغرب مؤخرا بتحويلها مسار طائرة حتى تتمكن من اعتقال مدون مسافر من اليونان إلى ليتوانيا.